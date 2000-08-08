Пендрагон Артур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пендрагон Артур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.2000

Пол

Мужской

Отец

1969 г.р.

Мать

Жена

2002 г.р.

Дети

2022 г.р.
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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.2000

Отец: Пендрагон Утер

Мать: Пендрагон Игрэйн

Рождение ребёнка
19.06.2022

Сын: Пендрагон Айдар

Мать ребёнка: Найтмермун Хелен

Рождение ребёнка
23.01.2024

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Найтмермун Хелен

Рождение ребёнка
09.03.2030

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Найтмермун Хелен

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найтмермун Хелен

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