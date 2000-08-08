Пендрагон Артур
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.2000
Отец: Пендрагон Утер
Мать: Пендрагон Игрэйн
Рождение ребёнка
19.06.2022
Сын: Пендрагон Айдар
Мать ребёнка: Найтмермун Хелен
Рождение ребёнка
23.01.2024
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Найтмермун Хелен
Рождение ребёнка
09.03.2030
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Найтмермун Хелен
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Найтмермун Хелен