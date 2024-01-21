Зуева Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
03.08.1899

Дочь: Зуева Елизавета Прокопьевна

Отец ребёнка: Зуев Прокопий Васильевич

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1900

Дочь: Зуева Анастасия Прокопьевна

Отец ребёнка: Зуев Прокопий Васильевич

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Смерть
Неизвестно

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