Зуева Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1899
Дочь: Зуева Елизавета Прокопьевна
Отец ребёнка: Зуев Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
04.12.1900
Дочь: Зуева Анастасия Прокопьевна
Отец ребёнка: Зуев Прокопий Васильевич
Смерть
Неизвестно