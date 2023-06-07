Лукерья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1826

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирон Тихонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1870
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