Мария Петрова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1864
Отец ребёнка: Чихачев Карп Васильев
Рождение ребёнка
02.06.1865
Отец ребёнка: Чихачев Карп Васильев
Восприемник Марфа Васильева
Рождение ребёнка
28.04.1868
Отец ребёнка: Чихачев Карп Васильев
Восприемник Павел Архипов, Марфа Васильева
Рождение ребёнка
10.04.1871
Сын: Чихачев Семен Карпов
Отец ребёнка: Чихачев Карп Васильев
Восприемник Павел Архипов, Марфа Васильева
Рождение ребёнка
04.06.1874
Сын: Чихачев Илья Карпов
Отец ребёнка: Чихачев Карп Васильев
Восприемник Павел Архипов, Марфа Васильева
Рождение ребёнка
07.01.1877
Сын: Чихачев Павел Карпов
Отец ребёнка: Чихачев Карп Васильев
Восприменик Евфимия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно