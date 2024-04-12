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Мария Петрова

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.06.1864

Сын: Чихачев Евсевий Карпов

Отец ребёнка: Чихачев Карп Васильев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1865

Сын: Чихачев Тимофей Карпов

Отец ребёнка: Чихачев Карп Васильев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемник Марфа Васильева
Рождение ребёнка
28.04.1868

Сын: Чихачев Афанасий Карпов

Отец ребёнка: Чихачев Карп Васильев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемник Павел Архипов, Марфа Васильева
Рождение ребёнка
10.04.1871

Сын: Чихачев Семен Карпов

Отец ребёнка: Чихачев Карп Васильев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемник Павел Архипов, Марфа Васильева
Рождение ребёнка
04.06.1874

Сын: Чихачев Илья Карпов

Отец ребёнка: Чихачев Карп Васильев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемник Павел Архипов, Марфа Васильева
Рождение ребёнка
07.01.1877

Сын: Чихачев Павел Карпов

Отец ребёнка: Чихачев Карп Васильев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприменик Евфимия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чихачев Карп Васильев

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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