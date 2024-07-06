Кожевников Григорий Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кожевников Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Денисова Серафима Лукинишна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Кокшарова Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Кожевникова Денисова Серафима Лукинишна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Кожевникова Денисова Серафима Лукинишна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Трегубова Кожевникова Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Кожевникова Денисова Серафима Лукинишна

Смерть
Неизвестно

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