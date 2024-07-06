Кожевников Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Кожевникова Денисова Серафима Лукинишна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Трегубова Кожевникова Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Кожевникова Денисова Серафима Лукинишна
Смерть
Неизвестно