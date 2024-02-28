Иван Михеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Михеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Михей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Меланья Иванова

Мать ребёнка: Марья Ефремова

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Марья Ефремова

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Марья Ефремова

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Косма Иванов

Мать ребёнка: Марья Ефремова

Смерть
Неизвестно

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