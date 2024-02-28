Иван Михеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Михей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Меланья Иванова
Мать ребёнка: Марья Ефремова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Марья Ефремова
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Марья Ефремова
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Косма Иванов
Мать ребёнка: Марья Ефремова
Смерть
Неизвестно