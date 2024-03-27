Унагаева Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Унагаева Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Аносова Аграфена

Отец ребёнка: Унагаев Калистрат

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Жаркая Татьяна

Отец ребёнка: Унагаев Калистрат

Рождение ребёнка
1921

Сын: Унагаев Федосей

Отец ребёнка: Унагаев Калистрат

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, Шарагольский с/с, с. Хутор
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Унагаев Калистрат

Рождение ребёнка
1926

Сын: Унагаев Александр

Отец ребёнка: Унагаев Калистрат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Унагаев Калистрат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Унагаев Калистрат

Смерть
Неизвестно
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