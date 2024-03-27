Унагаева Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Василий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Аносова Аграфена
Отец ребёнка: Унагаев Калистрат
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Жаркая Татьяна
Отец ребёнка: Унагаев Калистрат
Рождение ребёнка
1921
Сын: Унагаев Федосей
Отец ребёнка: Унагаев Калистрат
Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, Шарагольский с/с, с. Хутор
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Унагаев Калистрат
Рождение ребёнка
1926
Сын: Унагаев Александр
Отец ребёнка: Унагаев Калистрат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Унагаев Калистрат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Унагаев Калистрат
Смерть
Неизвестно