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Солотов Александр Никитович

Место рождения

Бессоновка, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Солотов Никита Иванович

Мать: Солотова (Пастухова) Елена

Бессоновка, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
Призыв на военную службу
1939
Наименование военкомата - Азербайджанская ССР, г. Баку, Разинский РВК Воинское звание - младший политрук; лейтенант Воинская часть - 151 сд 353 лап
Попал в плен (военное)
16.08.1941
Попал в плен (освобожден)
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени Автор документа - Министр обороны СССР
Смерть
Неизвестно

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