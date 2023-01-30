Солотов Александр Никитович
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Призыв на военную службу
1939
Наименование военкомата - Азербайджанская ССР, г. Баку, Разинский РВК Воинское звание - младший политрук; лейтенант Воинская часть - 151 сд 353 лап
Попал в плен (военное)
16.08.1941
Попал в плен (освобожден)
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени Автор документа - Министр обороны СССР
Смерть
Неизвестно