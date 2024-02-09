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Бурцев Петр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1863

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Бурцев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ведерникова (Бурцева) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: (Оксфорт) Каролина Яковлевна

Рождение ребёнка
29.09.1842

Сын: Бурцев Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1863

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