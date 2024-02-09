Бурцев Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1863
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Бурцев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ведерникова (Бурцева) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: (Оксфорт) Каролина Яковлевна
Рождение ребёнка
29.09.1842
Сын: Бурцев Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1863