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Захарьина Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1786 и 1790 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарьин Севастьян

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1823

Сын: Захарьин Николай

Отец ребёнка: Захарьин Севастьян

Смерть
Неизвестно

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