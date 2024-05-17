Лобзова (Андреева) Александра Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобзова (Андреева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобзов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобзов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобзов Виктор

Отец ребёнка: Лобзов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобзов Сергей

Рождение ребёнка
07.12.1911

Дочь: Ражева (Лобзова) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Лобзов Сергей

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