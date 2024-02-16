Большакова (Корянева) Хиония Онуфриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Корянева) Хиония Онуфриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1890 ст.

Сын: Большаков Андрей Арсениев

Отец ребёнка: Большаков Арсений Димитриев

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
24.09.1907 ст.

Муж: Большаков Арсений Димитриев

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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