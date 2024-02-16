Большакова (Корянева) Хиония Онуфриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1890 ст.
Сын: Большаков Андрей Арсениев
Отец ребёнка: Большаков Арсений Димитриев
Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
24.09.1907 ст.
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно