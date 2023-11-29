Кирина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирин Василий Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирин Василий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирин Василий Кириллович

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