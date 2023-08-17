Мабтуха Шафигулла кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Шафигулла
Рождение ребёнка
1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Суюндюково, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хазиахмет Валиахметов
Зириклы, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно