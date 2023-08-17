Мабтуха Шафигулла кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мабтуха Шафигулла кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Шафигулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.07.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Суюндюково, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хазиахмет Валиахметов

Зириклы, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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