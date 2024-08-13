Лопатин Максим Меркурьевич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти20.07.1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Егоровна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Лопатин Игнатий Максимович
Мать ребёнка: Домна Егоровна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Лопатина Васса Максимовна
Мать ребёнка: Домна Егоровна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Лопатина Матрона Максимовна
Мать ребёнка: Домна Егоровна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.07.1832
умер в 71 год