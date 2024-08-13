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Лопатин Максим Меркурьевич

Место рождения

Пыскор, город Березники, Пермский край

Дата рождения

1761

Дата смерти

20.07.1832

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Пыскор, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Егоровна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Лопатин Игнатий Максимович

Мать ребёнка: Домна Егоровна

Пыскор, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Лопатина Васса Максимовна

Мать ребёнка: Домна Егоровна

Пыскор, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Лопатина Матрона Максимовна

Мать ребёнка: Домна Егоровна

Пыскор, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
1802

Сын: Лопатин Семен Максимович

Мать ребёнка: не указана

Пыскор, город Березники, Пермский край
Смерть
20.07.1832
умер в 71 год

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