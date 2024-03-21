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Приколото Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Приколото Мария Николаевна

Отец ребёнка: Приколото Николай Егорович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Показаньева (Приколото) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Приколото Николай Егорович

Смерть
Неизвестно

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