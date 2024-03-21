Приколото Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Приколото Мария Николаевна
Отец ребёнка: Приколото Николай Егорович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Показаньева (Приколото) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Приколото Николай Егорович
Смерть
Неизвестно