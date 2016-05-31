Шамов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.01.1949
Дата смерти31.05.2016
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.05.2016