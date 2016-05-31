Шамов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамов Василий Михайлович

Место рождения

Большой Сердеж, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

13.01.1949

Дата смерти

31.05.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1949

Отец: Шамов Михаил Николаевич

Мать: Шамова (Истомина) Анна Андреевна

Большой Сердеж, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.05.2016

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