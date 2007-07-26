Чернохатова (Шмарова) Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1939
Дата смерти26.07.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1971
Рождение ребёнка
10.04.1975
Рождение ребёнка
05.07.1983
Михайловский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
26.07.2007