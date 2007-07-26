Чернохатова (Шмарова) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернохатова (Шмарова) Мария Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1939

Дата смерти

26.07.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернохатов Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернохатов Николай Иванович

Рождение ребёнка
10.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернохатов Николай Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернохатов Николай Иванович

Михайловский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
26.07.2007

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