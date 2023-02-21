Старцева (Герасимова) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцева (Герасимова) Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1901

Дата смерти

30.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1937

Дочь: Старцева Антонина Павловна

Отец ребёнка: Старцев Павел Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старцев Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Старцев Павел Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старцев Юрий Павлович

Отец ребёнка: Старцев Павел Павлович

Смерть
30.09.1984
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