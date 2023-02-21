Старцева (Герасимова) Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1901
Дата смерти30.09.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.12.1937
Дочь: Старцева Антонина Павловна
Отец ребёнка: Старцев Павел Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старцев Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Старцев Павел Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Старцев Павел Павлович
Смерть
30.09.1984