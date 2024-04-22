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Попов Ульян Сидоров

Место рождения

Николаевка, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Попов Сидор Федоров

Мать: не указана

Николаевка, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Попов Борис Ульянов

Мать ребёнка: Попова Феодора Захарьева

Николаевка, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Попов Дмитрий Ульянов

Мать ребёнка: Попова Феодора Захарьева

Рождение ребёнка
1798

Сын: Попов Яков Ульянов

Мать ребёнка: Попова Феодора Захарьева

Николаевка, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Попов Михайло Ульянов

Мать ребёнка: Попова Феодора Захарьева

Николаевка, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Попов Нил Ульянов

Мать ребёнка: Попова Феодора Захарьева

Николаевка, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Попов Ефим Ульянов

Мать ребёнка: Попова Феодора Захарьева

Николаевка, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Попов Сергей Ульянов

Мать ребёнка: Попова Феодора Захарьева

Николаевка, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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