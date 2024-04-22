Попов Ульян Сидоров
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Попов Сидор Федоров
Рождение ребёнка
1793
Сын: Попов Борис Ульянов
Мать ребёнка: Попова Феодора Захарьева
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Попова Феодора Захарьева
Рождение ребёнка
1798
Сын: Попов Яков Ульянов
Мать ребёнка: Попова Феодора Захарьева
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Попова Феодора Захарьева
Рождение ребёнка
1806
Сын: Попов Нил Ульянов
Мать ребёнка: Попова Феодора Захарьева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Попов Ефим Ульянов
Мать ребёнка: Попова Феодора Захарьева
Рождение ребёнка
1813
Сын: Попов Сергей Ульянов
Мать ребёнка: Попова Феодора Захарьева
Смерть
Неизвестно