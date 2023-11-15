Freund Pauline
Место рождения
Дата рождения19.07.1913
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1913
Отец: Freund Friedrich
Мать: Freund (Keil) Regina
в 3 часа утра, Карлсруэ/Довсун
Крещение
28.07.1913
в Карлсруэском мол. доме кистером Г. Лейбранд Восприемники: крестьяне Иоган Фрейндт, Karl Keil, Христина Гартувиг, Терезiа Keil ГАСК (Государственный архив Ставропольского края) Ф.135 Оп.78 Д.329 Метр... Показать все
Смерть
1942