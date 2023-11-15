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Freund Pauline

Место рождения

Искра, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

19.07.1913

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1913

Отец: Freund Friedrich

Мать: Freund (Keil) Regina

Искра, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
в 3 часа утра, Карлсруэ/Довсун
Крещение
28.07.1913
в Карлсруэском мол. доме кистером Г. Лейбранд Восприемники: крестьяне Иоган Фрейндт, Karl Keil, Христина Гартувиг, Терезiа Keil ГАСК (Государственный архив Ставропольского края) Ф.135 Оп.78 Д.329 Метр... Показать все
Смерть
1942

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