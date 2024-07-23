Фуфаев Прокопий Лаврентиев 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фуфаев Прокопий Лаврентиев

Место рождения

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Фуфаев Лаврентий Федоров

Мать: Матрона Семенова

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.10.1886

Дочь: Фуфаева Параскева Прокопьева

Мать ребёнка: Фуфаева Мария Ефимова

Рождение ребёнка
19.10.1889

Дочь: Фуфаева Анастасия Прокопиева

Мать ребёнка: Фуфаева Мария Ефимова

Рождение ребёнка
05.11.1892

Сын: Фуфаев Михаил Прокофиев

Мать ребёнка: Фуфаева Мария Ефимова

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1897

Дочь: Фуфаева Анна Прокопьева

Мать ребёнка: Фуфаева Мария Ефимова

Раскулачивание
?.07.1932
В бегах со своим сыном Михаилом, в г. Баку.
Смерть
Неизвестно

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