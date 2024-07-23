Фуфаев Прокопий Лаврентиев
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Фуфаев Лаврентий Федоров
Мать: Матрона Семенова
Рождение ребёнка
04.10.1886
Дочь: Фуфаева Параскева Прокопьева
Мать ребёнка: Фуфаева Мария Ефимова
Рождение ребёнка
19.10.1889
Дочь: Фуфаева Анастасия Прокопиева
Мать ребёнка: Фуфаева Мария Ефимова
Рождение ребёнка
05.11.1892
Мать ребёнка: Фуфаева Мария Ефимова
Рождение ребёнка
01.02.1897
Дочь: Фуфаева Анна Прокопьева
Мать ребёнка: Фуфаева Мария Ефимова
Раскулачивание
?.07.1932
В бегах со своим сыном Михаилом, в г. Баку.
Смерть
Неизвестно