Шорикова (??) Евдокия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.10.1897
Отец ребёнка: Шориков Яков Тимофеев
Рождение ребёнка
19.12.1899
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Шориков Яков Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно