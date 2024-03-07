Шорикова (??) Евдокия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорикова (??) Евдокия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1971 г.р.

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1897

Сын: Шориков Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Шориков Яков Тимофеев

Рождение ребёнка
19.12.1899

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Шориков Яков Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шориков Яков Тимофеев

Место жительства
Неизвестно
Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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