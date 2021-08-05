Андреева (Коволева) ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1936
Дата смерти05.08.2021
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1936
Рождение ребёнка
22.08.1960
Сын: Андреев СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Андреев ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худякова СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шведова ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татарникова ЛЮБОВЬ ЫВСИЛЬЕВНА
Смерть
05.08.2021