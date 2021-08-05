Андреева (Коволева) ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Коволева) ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1936

Дата смерти

05.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1936

Отец: Ковалев ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

Мать: Ковалева ЗИНАИДА ПЕРФИЛЬЕВНА

Рождение ребёнка
22.08.1960

Сын: Андреев СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Андреев ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худякова СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шведова ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татарникова ЛЮБОВЬ ЫВСИЛЬЕВНА

Отец ребёнка: не указан

Смерть
05.08.2021
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