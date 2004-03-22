Валитова (Даминова) Рамзия Халимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валитова (Даминова) Рамзия Халимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1959

Дата смерти

22.03.2004

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1959

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Даминова Роза Аксановна

Рождение ребёнка
01.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.03.2004

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