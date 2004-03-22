Валитова (Даминова) Рамзия Халимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1959
Дата смерти22.03.2004
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1959
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Даминова Роза Аксановна
Рождение ребёнка
01.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.03.2004