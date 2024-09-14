Скороход Ольга Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1901 ст.
Дочь: (Скороход) Ксения Моисеевна
Отец ребёнка: Скороход Моисей Иоаннович
Рождение ребёнка
02.11.1902 ст.
Отец ребёнка: Скороход Моисей Иоаннович
Смерть
Неизвестно