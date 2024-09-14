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Скороход Ольга Григориевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороход Моисей Иоаннович

Рождение ребёнка
13.01.1901 ст.

Дочь: (Скороход) Ксения Моисеевна

Отец ребёнка: Скороход Моисей Иоаннович

Жариково, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
02.11.1902 ст.

Сын: Скороход Фёдор Моисеевич

Отец ребёнка: Скороход Моисей Иоаннович

Жариково, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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