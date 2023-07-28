Трубачев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Дер Березовки Поршенского прихода
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1906
Дочь: (Трубачева) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Дер Березовки Поршенского прихода Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Смерть
Неизвестно