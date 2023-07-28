Трубачев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубачев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дер Березовки Поршенского прихода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубачева Пелагея Уаровна

Рождение ребёнка
03.04.1906

Дочь: (Трубачева) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Дер Березовки Поршенского прихода Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Смерть
Неизвестно

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