(Андреева / Ивлева) Лидия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Андреева / Ивлева) Лидия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Ивлев Георгий

Мать: Зинаида Георгиевна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Людмила Андреева/

Отец ребёнка: Андреев Владимир Константинович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Андреев Владимир Константинович

Смерть
1994
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