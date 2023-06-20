(Андреева / Ивлева) Лидия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Ивлев Георгий
Мать: Зинаида Георгиевна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Людмила Андреева/
Отец ребёнка: Андреев Владимир Константинович
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Андреев Владимир Константинович
Смерть
1994