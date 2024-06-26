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Федосья

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1800

Сын: Алексей Егоров

Отец ребёнка: Егор Романов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1804

Сын: Александр Романов

Отец ребёнка: Егор Романов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Авдотья Егорова

Отец ребёнка: Егор Романов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Акинья Егорова

Отец ребёнка: Егор Романов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Василиса Егорова

Отец ребёнка: Егор Романов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ульяна Егорова

Отец ребёнка: Егор Романов

Смерть
Неизвестно

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