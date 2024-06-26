Федосья
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Алексей Егоров
Отец ребёнка: Егор Романов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Александр Романов
Отец ребёнка: Егор Романов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Авдотья Егорова
Отец ребёнка: Егор Романов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Акинья Егорова
Отец ребёнка: Егор Романов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Василиса Егорова
Отец ребёнка: Егор Романов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ульяна Егорова
Отец ребёнка: Егор Романов
Смерть
Неизвестно