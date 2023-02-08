Додоренко Пелагия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДодоренко Пелагия Михайлова

Додоренко Пелагия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Додоренко Яков Иванов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Додоренко Василий Яковлев

Отец ребёнка: Додоренко Яков Иванов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Додоренко Трофим Яковлев

Отец ребёнка: Додоренко Яков Иванов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Додоренко Павел Яковлев

Отец ребёнка: Додоренко Яков Иванов

Рождение ребёнка
1804

Сын: Додоренко Никита Яковлев

Отец ребёнка: Додоренко Яков Иванов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Додоренко Василий Яковлев

Отец ребёнка: Додоренко Яков Иванов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.