Додоренко Пелагия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Сын: Додоренко Василий Яковлев
Отец ребёнка: Додоренко Яков Иванов
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Додоренко Яков Иванов
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Додоренко Яков Иванов
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Додоренко Яков Иванов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Додоренко Василий Яковлев
Отец ребёнка: Додоренко Яков Иванов
Смерть
Неизвестно