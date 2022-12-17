Лютов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лютов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1898 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лютова ?

Рождение ребёнка
1893

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лютова ?

Рождение ребёнка
16.06.1898

Дочь: Лютова (Лютова) Ефросинья Павловна

Мать ребёнка: Лютова ?

Смерть
Неизвестно

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