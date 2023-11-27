Васса Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Тихоновна

Васса Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Степан Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Николаевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Самсон Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Николаевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Семён Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Николаевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кирилл Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Николаевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Егор Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Николаевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Наталья Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Николаевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Конон Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Николаевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Ирина Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close