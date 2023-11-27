Васса Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Сын: Степан Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Николаевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Самсон Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Николаевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Семён Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Николаевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кирилл Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Николаевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Егор Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Николаевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Наталья Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Николаевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Конон Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Николаевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Ирина Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Николаевич
Смерть
Неизвестно