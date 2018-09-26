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(Кузьмина) Елена Кузьминична

Место рождения

село Беловолжское

Дата рождения

26.09.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1849

Отец: Семенов Кузьма Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1868

Муж: Тимофеев Иван

Рождение ребёнка
15.08.1875

Дочь: Колпакова (Маслова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Тимофеев Иван

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
крестный Семен Павлов, крестная Наталья Матвеева
Смерть
Неизвестно

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