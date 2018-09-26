(Кузьмина) Елена Кузьминична
Место рождениясело Беловолжское
Дата рождения26.09.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1849
Отец: Семенов Кузьма Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1868
Муж: Тимофеев Иван
Рождение ребёнка
15.08.1875
Дочь: Колпакова (Маслова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Тимофеев Иван
Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
крестный Семен Павлов, крестная Наталья Матвеева
Смерть
Неизвестно