Kriķis Pēteris
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1900
Дата смерти26.02.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Kriķis Centis
Мать ребёнка: Kriķe (Grīsle Grīslis) Zelma Antonija
Рождение ребёнка
11.03.1932
Сын: Kriķis Druvis
Мать ребёнка: Kriķe (Grīsle Grīslis) Zelma Antonija
Смерть
26.02.1972
Похороны
Неизвестно