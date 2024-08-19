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Kriķis Pēteris

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1900

Дата смерти

26.02.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1930 г.р.
1932 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Kriķis Centis

Мать ребёнка: Kriķe (Grīsle Grīslis) Zelma Antonija

Рождение ребёнка
11.03.1932

Сын: Kriķis Druvis

Мать ребёнка: Kriķe (Grīsle Grīslis) Zelma Antonija

Смерть
26.02.1972
Похороны
Неизвестно

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