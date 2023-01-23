Титова Хрестинья Маисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Хрестинья Маисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Андрей Никитович

Рождественка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Анна Адреевна

Отец ребёнка: Титов Андрей Никитович

Рождественка, Грайворонский, Белгородская область
Никах
Неизвестно

Муж: Титов Андрей Никитович

Рождественка, Грайворонский, Белгородская область
Никах
Неизвестно

Муж: не указан

Рождественка, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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