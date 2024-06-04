Останина Анна Фефилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанина Анна Фефилова

Останина Анна Фефилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

После 1736

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1702 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Мокей Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Останин Иван Мокеев

Отец ребёнка: Останин Мокей Федоров

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: (Останина) Марина Мокеева

Отец ребёнка: Останин Мокей Федоров

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Останин Никита Мокеев

Отец ребёнка: Останин Мокей Федоров

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Останин Агафон Мокеев

Отец ребёнка: Останин Мокей Федоров

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: (Останина) Афимья Мокеева

Отец ребёнка: Останин Мокей Федоров

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1736

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