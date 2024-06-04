Останина Анна Фефилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиПосле 1736
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Останин Иван Мокеев
Отец ребёнка: Останин Мокей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: (Останина) Марина Мокеева
Отец ребёнка: Останин Мокей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1734
Отец ребёнка: Останин Мокей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1736
Отец ребёнка: Останин Мокей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: (Останина) Афимья Мокеева
Отец ребёнка: Останин Мокей Федоров
Смерть
После 1736