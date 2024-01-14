Власова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Власов Егор

Отец ребёнка: Власов Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Фёдор

Отец ребёнка: Власов Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Власов Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Живых Матрона

Отец ребёнка: Власов Роман

Смерть
Неизвестно
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