Власова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Ефим
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Власов Егор
Отец ребёнка: Власов Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Фёдор
Отец ребёнка: Власов Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Власов Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Живых Матрона
Отец ребёнка: Власов Роман
Смерть
Неизвестно