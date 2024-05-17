Мироненко Евдоким Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироненко Евдоким Стефанович

Место рождения

Юнаковка, Сумська область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

1871 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Мироненко Стефан Васильевич

Мать: Настасья

Юнаковка, Сумська область
Рождение ребёнка
03.08.1871

Сын: Мироненко Трофим Евдокимович

Мать ребёнка: Мищенко Ефросинья Андреевна

Юнаковка, Сумська область
Рождение ребёнка
1874

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мищенко Ефросинья Андреевна

Смерть
Неизвестно

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