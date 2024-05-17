Мироненко Евдоким Стефанович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Мироненко Стефан Васильевич
Мать: Настасья
Рождение ребёнка
03.08.1871
Сын: Мироненко Трофим Евдокимович
Мать ребёнка: Мищенко Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1874
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мищенко Ефросинья Андреевна
Смерть
Неизвестно