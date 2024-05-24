Гуменюк Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуменюк Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуменюк Нина Ивановна

Мать ребёнка: Гуменюк зина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуменюк Мария Ивановна

Мать ребёнка: Гуменюк зина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуменюк Михаил Иванович

Мать ребёнка: Гуменюк зина

Рождение ребёнка
09.11.1924

Дочь: Гуменюк Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Гуменюк зина

Смерть
1939

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