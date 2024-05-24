Гуменюк Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуменюк Нина Ивановна
Мать ребёнка: Гуменюк зина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуменюк Мария Ивановна
Мать ребёнка: Гуменюк зина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гуменюк зина
Рождение ребёнка
09.11.1924
Дочь: Гуменюк Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Гуменюк зина
Смерть
1939