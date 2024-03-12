Вагатов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагатов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вагатов Александр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1911

Сын: Вагатов Кузьма

Мать ребёнка: Вагатова Федосья

стойбище Осётное (р. Курьёх), Белоярский район, ХМАО-Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагатова Федосья

Смерть
Неизвестно
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