Вагатов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вагатов Александр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1911
Сын: Вагатов Кузьма
Мать ребёнка: Вагатова Федосья
стойбище Осётное (р. Курьёх), Белоярский район, ХМАО-Югра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вагатова Федосья
Смерть
Неизвестно