Дедюхина Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедюхина Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1901

Дата смерти

18.05.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
04.01.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
18.05.1985
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