Угрюмова Агафья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Угрюмов Тимофей Васильевич
Мать: Фекла Емельяновна
Жила в Сугате, затем ,когда дом в Сугате сгорел ,переехали всей семьей в поселок Троицкий
Смерть
1954
Троицкий, Талицкий, Свердловская область
Прожила114 лет, музей находится в ее доме. Жила во флигеле и оставалась в не после революции, а потом ушла жить к сестре Афанасье в 2этажный дом, жила на 1м этаже. Была активная, принимала участие в с... Показать все