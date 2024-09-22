Угрюмова Агафья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угрюмова Агафья Тимофеевна

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Место рождения

Сугат, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Угрюмов Тимофей Васильевич

Мать: Фекла Емельяновна

Сугат, Талицкий, Свердловская область
Жила в Сугате, затем ,когда дом в Сугате сгорел ,переехали всей семьей в поселок Троицкий
Смерть
1954
Троицкий, Талицкий, Свердловская область
Прожила114 лет, музей находится в ее доме. Жила во флигеле и оставалась в не после революции, а потом ушла жить к сестре Афанасье в 2этажный дом, жила на 1м этаже. Была активная, принимала участие в с... Показать все

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