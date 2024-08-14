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Попов Петр Васильевич

Место рождения

Березник, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

До 1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Березник, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Березник, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Елена

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Попов Осип Петрович

Мать ребёнка: Попова Елена

Березник, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Попова) Александра Петровна

Мать ребёнка: не указана

Березник, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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