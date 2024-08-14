Попов Петр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Елена
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Попов Осип Петрович
Мать ребёнка: Попова Елена
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Попова) Александра Петровна
Мать ребёнка: не указана