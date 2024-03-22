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Ряткин Василий Якимович
Ряткин Василий Якимович
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Место рождения
Рядкина
, Чердынский уезд, Пермская губерния
Дата рождения
Около 1738
Дата смерти
16.09.1803
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ГУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рядкина
, Чердынский уезд, Пермская губерния
Смерть
16.09.1803
Рядкина
, Чердынский уезд, Пермская губерния
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