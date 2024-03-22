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Ряткин Василий Якимович

Место рождения

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

16.09.1803

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
Смерть
16.09.1803
Рядкина, Чердынский уезд, Пермская губерния
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