Киселёва Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1895
Дата смерти05.03.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселёв Александр Борисович
Отец ребёнка: Киселёв Борис Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселёв Владимир Борисович
Отец ребёнка: Киселёв Борис Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киселёв Борис Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1985
Царево, Чебсарский район, Северный край