Киселёва Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1895

Дата смерти

05.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Александр Борисович

Отец ребёнка: Киселёв Борис Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Владимир Борисович

Отец ребёнка: Киселёв Борис Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Павел Борисович

Отец ребёнка: Киселёв Борис Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Борис Андреевич

Смерть
05.03.1985
Царево, Чебсарский район, Северный край

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