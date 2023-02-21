Сарнавский Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСарнавский Александр Иванович

Сарнавский Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1967

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1939 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1967

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Сарнавская Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
28.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тонкошкурик Галина Николаевна

Овруч, Житомирська область
Рождение ребёнка
18.01.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тонкошкурик Галина Николаевна

Овруч, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тонкошкурик Галина Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close