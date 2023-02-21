Сарнавский Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1967
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1967
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тонкошкурик Галина Николаевна
Рождение ребёнка
18.01.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тонкошкурик Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно