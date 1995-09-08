Хуснутдинова (Малкина) Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1922
Дата смерти08.09.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1947
Дочь: Иванова (Хуснутдинова) Светлана Искандеровна
Отец ребёнка: Хуснутдинов Искандер Садыкович
Рождение ребёнка
29.11.1949
Дочь: Хуснутдинова Татьяна Искандеровна
Отец ребёнка: Хуснутдинов Искандер Садыкович
Рождение ребёнка
15.07.1959
Сын: Хуснутдинов Игорь Искандерович
Отец ребёнка: Хуснутдинов Искандер Садыкович
Смерть
08.09.1995