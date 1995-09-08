Хуснутдинова (Малкина) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинова (Малкина) Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1922

Дата смерти

08.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуснутдинов Искандер Садыкович

Рождение ребёнка
08.11.1947

Дочь: Иванова (Хуснутдинова) Светлана Искандеровна

Отец ребёнка: Хуснутдинов Искандер Садыкович

Рождение ребёнка
29.11.1949

Дочь: Хуснутдинова Татьяна Искандеровна

Отец ребёнка: Хуснутдинов Искандер Садыкович

Рождение ребёнка
15.07.1959

Сын: Хуснутдинов Игорь Искандерович

Отец ребёнка: Хуснутдинов Искандер Садыкович

Смерть
08.09.1995

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