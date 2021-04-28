Сергеев Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Сергеева (Грибова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
02.05.1980

Сын: Сергеев Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Сергеева (Грибова) Ольга Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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