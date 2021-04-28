Сергеев Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сергеева (Грибова) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
02.05.1980
Мать ребёнка: Сергеева (Грибова) Ольга Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург