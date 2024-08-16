Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно

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Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Агапия Платоновна

Отец ребёнка: Бункин Платон Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Марфа Платоновна

Отец ребёнка: Бункин Платон Никифорович

Рождение ребёнка
09.12.1848

Сын: Бункин Федор Платонович

Отец ребёнка: Бункин Платон Никифорович

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