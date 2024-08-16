Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Агапия Платоновна
Отец ребёнка: Бункин Платон Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Марфа Платоновна
Отец ребёнка: Бункин Платон Никифорович
Рождение ребёнка
09.12.1848
Отец ребёнка: Бункин Платон Никифорович