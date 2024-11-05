Боровкова (Сухарева) Агафья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Сухарева) Агафья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухарев Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
14.01.1897 ст.

Сын: Боровков Петр Павлович

Отец ребёнка: Боровков Павел Михайлович

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1901

Сын: Боровков Алексей Павлович

Отец ребёнка: Боровков Павел Михайлович

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1914

Дочь: (Боровкова) Евгения Павловна

Отец ребёнка: Боровков Павел Михайлович

Захвошно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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