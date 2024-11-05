Боровкова (Сухарева) Агафья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухарев Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1897 ст.
Отец ребёнка: Боровков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
17.03.1901
Сын: Боровков Алексей Павлович
Отец ребёнка: Боровков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
23.12.1914
Дочь: (Боровкова) Евгения Павловна
Отец ребёнка: Боровков Павел Михайлович
Смерть
Неизвестно